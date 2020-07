Mehr Junge mit Coronavirus infiziert

Die Überraschung hält sich insgesamt in Grenzen - sowohl bei den Experten als auch in der Politik. Nach der ersten Schockstarre im Frühjahr, dem Aussitzen des Lockdowns und der nunmehr „neuen Normalität“ sinkt - trotz aller Warnungen - vor allem bei der jüngeren Generation das Risikobewusstsein rapide. Und das spiegelt sich wiederum bei der Zahl der Infizierten deutlich wider. Unterm Strich steckten sich zuletzt immer mehr Junge mit dem Virus an. Eine alarmierende Tendenz, auf die Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) schon hingewiesen hat.