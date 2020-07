Vorerst kein weiterer Corona-Fall in der Kaserne

Der Unteroffizier ist in Zusammenhang mit dem St. Wolfgang Cluster erkrankt. Bisher zeigt der Soldat nur leichte Symptome und fällt auch nicht in die Risikogruppe. Am Freitag befand er sich im Dienst in der Kaserne, weshalb nach dem positiven Testergebnis alle Personen, die im Dienst mit ihm in Kontakt geraten sind, getestet wurden. Insgesamt konnten 14 Kontaktpersonen festgestellt werden.