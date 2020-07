Diese Tropfen sollen Heißhunger sofort stoppen!

Vor allem in einer Diät kommt es nicht selten vor, dass man unter Heißhungerattacken leidet. Wird dem Körper über längere Zeit ein bestimmter Nährstoff, zum Beispiel Zucker, verweigert, holt er sich diesen bei Gelegenheit erst recht zurück. Wer also während einer Diät einmal in einen Donut beißt, wird nicht nur den Donut, sondern auch gleich Schokolade, Chips und Eiscreme verschlingen. Folglich treten meist Bauchschmerzen und ein schlechtes Gewissen auf und die unnötigen Kalorien machen sich am nächsten Tag auf der Waage bemerkbar.