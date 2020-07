Rapid: Hoffen auf „Lok“ im Millionen-Spiel

Der Countdown für das 3-Millionen-Euro-Spiel läuft. Am 25./26. August steigt Rapid in der zweiten Runde in die Quali zur Champions League ein. Ein Sieg reicht, und die Kühbauer-Truppe wäre zumindest einmal in der Europa-League-Gruppenphase dabei. Rapid ist bei der Auslosung am 10. August gesetzt - die möglichen Gegner stehen jetzt fest: