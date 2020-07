St. Wolfgang ist eine „besondere Herausforderung“

Neuinfektionen in allen Bundesländern

Erstmals seit Wochen waren in Österreich in den vergangenen 24 Stunden alle Bundesländer von Neuinfektionen betroffen, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums weiter. Insgesamt gab es im 24-Stunden-Vergleich 123 Neuinfektionen (Stand 17 Uhr), 1551 aktive Erkrankte sind erfasst. Laut Behörden gibt es bislang auch in Salzburg drei Coronavirus-Infizierte, die mit dem Cluster in St. Wolfgang in Verbindung stehen.