Rätsel um Fenstersturz: Wurde Opfer (36) gestoßen?

Ein 36-Jähriger ist am späten Samstagabend bei einem Sturz aus einem Fenster eines Wohnhauses in Wien-Ottakring lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Afghanistan sei „mit dem Kopf auf dem Beton aufgeschlagen“, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Einigen Zeugenaussagen zufolge wurde er aus dem Fenster im ersten Stock gestoßen ...