Maskenpflicht in Öffis: Disziplin nimmt wieder zu

Auch bei den Bundesbahnen wird seit dieser Woche gestraft, 40 Euro müssen Masken-Verweigerer hinlegen. Bemerkenswert: Österreichweit gab es laut einem ÖBB-Sprecher etwa 4000 Ermahnungen und 50 Strafen pro Tag - in der Steiermark wurde aber bis Freitag noch keine einzige Strafe ausgesprochen! Es wird derzeit in den Bahngarnituren stärker kontrolliert, zu den etwa 120 Zugbegleitern in der Steiermark kommen noch Kontrollteams in ziviler Kleidung. Das dürfte vorbeugend wirken.