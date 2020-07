Tosin flog in Lustenau mitten in die Weltspitze

Noch wichtiger: Mit dieser Weite sprang der Sieger der EYOF 2019 in der U18-Jahresweltbestenliste in die Top-Drei. Nur der Deutsche Oliver Koletzko (7,72 Meter) und der Brasilianer Gabriel Luiz Boza (7,54 Meter) sprangen 2020 noch weiter als der junge Vorarlberger, der nach seinem Rekordsprung mit einem Lächeln aus der Weitsprunggrube stieg. „Das Ergebnis stimmt wieder“, analysierte Benning im Anschluss, „allerdings muss er schon in den ersten drei Sprüngen seine Leistung auf den Punkt bringen.“ Die nächste Chance dazu hat Tosin am Samstag in einer Woche bei den Landesmeisterschaften in Hörbranz.