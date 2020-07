Nach Corona: NBA-Star Westbrook zurück im Training

Er habe versucht, in Form zu bleiben, sein Fitnesszustand sei aber zuletzt nicht das Wichtigste für ihn gewesen, so Westbrook. Rockets-Coach Mike D‘Antoni sagte, Westbrook könne am Freitag im Testspiel gegen NBA-Konkurrent Toronto Raptors zum Einsatz kommen, wenn er das wolle. „Was immer er will, ist cool“, meinte D‘Antoni. „Wir sprechen nicht über einen normalen Athleten. Wir sprechen über einen Superathleten, und manchmal vergesse ich das.“