Urlaub mit Hund in der Steiermark

Für Hundebesitzer gibt es kaum Herzzerreißenderes als den traurigen Blick des geliebten Hundes, wenn er nicht mit darf. Sitzt der vierbeinige Freund nicht neben uns, können wir nichts so richtig genießen. Jeder, der ein paar schöne und erholsame Tage im Grünen Herzen Österreichs verbringen möchte, darf sich an dieser Stelle freuen: Fast überall wird die Fellnase gern gesehen! Meine Hündin „Aimi“ und ich verbringen friedliche Stunden auf den steirischen Almen, kühlen unsere Füße bzw. Pfoten in märchenhaften Bergseen und schließen Freundschaften mit anderen unternehmungslustigen Vier- und Zweibeinern.