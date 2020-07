1944 stürzt amerikanische B24 in der Kelchsau ab

In der Kelchsau in den Kitzbühler Alpen steht ein merkwürdig gewachsener Baum, der die Geschichte des 2. Weltkriegs lebendig werden lässt. Vier mächtige Äste, die aus einem stummelartigen Stamm emporwachsen, zeugen davon, dass der Ahorn in jungen Jahren von einem abstürzenden amerikanischen Bomber abrasiert wurde.