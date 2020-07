Ehefrau aus Eifersucht erstochen: Verdächtiger tot

Zahlreiche Stichverletzungen

Die Messerattacke in Ybbs an der Donau ereignete sich am Abend des 15. Jänner im gemeinsamen Wohnhaus des Paares. Die 42-Jährige erlitt laut Obduktion zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper- und Halsbereich. Der von Florian Höllwarth und Astrid Wagner vertretene Beschuldigte wurde an Ort und Stelle festgenommen.