Olympiasieger beflügelt Verlobte Schrott zum Sieg!

Vojta gewann Meilen-Spektakel

Spannend verlief die Meile, die erstmals in Österreich in einem Ausscheidungsrennen durchgeführt wurde (nach jeder Runde schied der zu diesem Zeitpunkt Letzte aus). Andreas Vojta siegte in einem packenden Spurt in 4:27,36 vor Dominik Stadlmann (4:27,48). „Es hat Spaß gemacht“, meinte der von Wilhelm Lilge trainierte Athlet. Vojta hofft jetzt noch, nächste Woche in Bern eine Einladung für ein 2000-m-Rennen zu bekommen. Und eine ganz kleine Chance gibt es, dass er sogar bei der Diamond League in Monaco einen Startplatz erhält!