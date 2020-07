Die Salzburger sagen Ja zur Maskenpflicht

Samstagmittag um 13 Uhr in der Getreidegasse: Dicht drängen sich Einheimische und Touristen aneinander vorbei. Nur vereinzelt sieht man Maskenträger. Ein Trend, der sich in den vergangenen Wochen verstärkt hat: „Sehr wenige Kunden tragen bei uns einen Mundschutz. Ich finde das nicht gut, schließlich sollten wir uns alle gegenseitig schützen“, berichtet Kristina Petrovic, Angestellte im Billa am Hanuschplatz. Auch ihre Kollegen würden häufig auf den Mundschutz verzichten.