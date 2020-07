Liga ermahnt Steyr nach fehlerhaften Corona-Tests

Nach Fehlern im Umgang mit Corona-Tests ist Fußball-Zweitligist Vorwärts Steyr mit einer Ermahnung davongekommen. Das gab die Bundesliga am Mittwochabend in einer Presseaussendung bekannt. Die Oberösterreicher hatten in der Vorwoche eingeräumt, die Corona-Testvorgaben (Pooling) falsch interpretiert zu haben.