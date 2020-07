Vernichtende Kritik! Schumacher attackiert Ferrari

Crash in Runde eins

Ferrari erlebte beim zweiten Formel-1-WM-Lauf in Spielberg ein Debakel. Ein von Charles Leclerc angezettelter Crash der beiden Scuderia-Piloten ruinierte am Sonntag schon in der ersten Runde das Rennen, ohne Punkt und frustriert zog das Team Richtung Budapest weiter.