Rebel Wilson sagt Chris Hemsworth den Kampf an

Sie habe in den letzten Jahren sogar Geld dafür geboten bekommen, wenn sie für Rollen zunehme, gestand Rebel Wilson kürzlich in einem Interview. Doch diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Seit einigen Monaten arbeitet die Australierin hart an ihrer Figur und hat bereits stolze 20 Kilo an Gewicht verloren. Doch damit ist noch lange nicht genug - 2020 erkor die 40-Jährige sogar zu ihrem persönlichen „Gesundheitsjahr“.