Am Berg verirrt: Deutscher löste Suchaktion aus

Großer Sucheinsatz am Samstag im Tiroler Oberland: Nachdem sich ein 66-jähriger Deutscher im Ötztal in unwegsamem Gelände verstiegen hatte und offenbar nicht mehr weitergekommen war, schlug er über eine Bekannte in der Heimat Alarm. Der Urlauber konnte Stunden später entdeckt und mittels Hubschrauber-Tau geborgen werden.