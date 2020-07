Mehr als 100 Raser, Alkolenker und Tuner gestellt

In der Nacht zum Samstag fand im Bezirk Perg eine koordinierte Schwerpunktkontrolle in Bezug auf Fahrzeugtuning und Lärm statt. An dieser nahmen Kräfte des Bezirkes Perg und der Landesverkehrsabteilung OÖ teil. Weiters waren Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Perg, eine „Pool-Ärztin“ für klinische Untersuchungen und ein Amtssachverständiger vor Ort.