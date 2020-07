Versteinerte Miene: Kreisch-Verbot auf Achterbahn

„Schrei in deinem Herzen!“

Bei den Besuchern kam die Corona-bedingte Auflage allerdings nicht gut an: Der Vergnügungspark erhielt zahlreiche Beschwerden. Die beiden Geschäftsführer des Vergnügungsparks, Daisuke Iwata und Koichiro Horiuchi, setzten sich daher selbst in einen Wagen, um zu zeigen, wie man die Maßnahme am besten umsetzt. Tatsächlich ist in dem Video zu sehen, wie sie während der minutenlangen Fahrt bei bis zu 130 km/h tatsächlich durchgehend ernst bleiben und ihnen kein einziger Mucks auskommt. Am Ende des Videos lautet die Aufforderung an die Fahrgäste: „Schrei in deinem Herzen!“