Nashville wegen Coronafällen nicht bei MLS-Turnier

Dallas hatte am Montag wegen zehn positiver Fälle bei Spielern und einem aus dem Betreuer-Umfeld für das Turnier in Orlando passen müssen. „Wegen der Anzahl der positiven Tests hatte der Klub keine Möglichkeit, seit der Ankunft in Orlando zu trainieren und könnte keine Matches spielen“, gab MLS-Commissioner Don Garber in einem Statement bekannt.