„WWE 2K Battlegrounds“ für PC, Konsole angekündigt

Nachdem der letztjährige Ableger von 2Ks Wrestling-Serie „WWE 2K“ den Erwartungen der Kritiker und Fans nicht gerecht wurde, wagt der Publisher in diesem Jahr etwas Neues und kündigt mit „WWE 2K Battlegrounds“ ein „kompetitives Social-Action-Spiel im Arcade-Stil“ an. Bis zu vier Spieler können sich darin mit mehr als 70 ehemaligen und heutigen WWE-Superstars in Brawler-Manier gegenseitig die Hucke voll geben. Erscheinen soll der Titel am 18. September für Xbox, PS4, Switch, PC (via Steam) und Google Stadia. Wir zeigen den ersten Trailer.