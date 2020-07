Mehr als 1000 Erkrankte und 102 Neuinfizierte

In Salzburg kam es in den vergangenen 24 Stunden zu neun, in der Steiermark zu sieben, in Niederösterreich zu vier, in Tirol zu drei und im Burgenland zu zwei Neuinfektionen. In Kärnten gibt es einen neuen Fall. Vorarlberg ist das einzige Bundesland, in dem in den vergangenen 24 Stunden kein neuer Corona-Fall registriert wurde.