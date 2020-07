Prinz Eugen kämpft für Habsburger um Spanien

Erneut Krieg und schon wieder geht es gegen Frankreich: Mit der Schlacht bei Carpi in Norditalien, die am 9. Juli 1701 ausgetragen wird, beginnt jener jahrelange militärische Konflikt, der später als „Spanischer Erbfolgekrieg“ in die Geschichte eingehen wird. Wie schon in den Jahren zuvor vertraut das Haus Habsburg seine Truppen einem Feldherrn an, der schon damals in ganz Europa als Legende und militärisches Genie gilt - dem Prinzen Eugen.