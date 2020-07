Beckenbauer: „Hatte nie einen Funken von Furcht“

Goldtor in der 85. Minute

Am 8. Juli 1990 gewann die deutsche Nationalmannschaft, genau wie beim WM Titel 2014, mit 1:0 gegen Argentinien. Goldtorschütze war im Endspiel in Italien Andreas Brehme per Elfmeter (85.). „Ich glaube, dass wir 1990 am verdientesten Weltmeister geworden sind und auch den schwersten Weg hatten“, sagte der einstige Mannschaftskapitän Lothar Matthäus