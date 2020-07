Diesen WM-Held gibt es jetzt fast geschenkt

Vor vier Jahren hatte Dortmund noch 30 Millionen Euro Ablöse an den VfL Wolfsburg gezahlt, doch der Offensivspieler konnte nur selten überzeugen. Er wurde nach Fulham in England und zu Spartak Moskau in Russland verliehen, zur neuen Saison kehrt Schürrle zurück nach Dortmund. Doch dort wollen sie ihn so schnell wie möglich loswerden.