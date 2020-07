Tanner weist Kritik an Heeresplänen zurück

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat die Kritik an ihren Plänen für die Land- und für die Luftstreitkräfte als „parteipolitische Angriffe“ zurückgewiesen. „Ich halte an meinem Weg fest“, sagte Tanner am Dienstag. Ihre Vorhaben seien im Regierungsprogramm verankert. Sie werde „das Bundesheer zu einem modernen Heer machen“.