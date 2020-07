Milch als kostbares, „weißes Gold“

Frische Milch, würziger Käse oder herzhafter Topfenaufstrich - das Angebot von Milch und Milchprodukten ist in Österreich besonders vielfältig. Zahlreiche Bauernhöfe haben sich dem „weißen Gold“ verschrieben. Kein Land hat so einen großen Anteil an Bio-Milch wie Österreich. Im Durchschnitt konsumieren Österreicherinnen und Österreicher jährlich rund 80 Liter Milch, 19 Kilogramm Käse, sieben Kilogramm Obers und Rahm, fünf Kilogramm Butter und ein Kilogramm Schmelzkäse.



Beste Qualität, garantiert gentechnikfrei

Die hohe Qualität österreichischer Milchprodukte basiert auf vielen Faktoren: Sie beginnt bei einer nachhaltigen Produktion am Bauernhof. Diese umfasst zahlreiche Kriterien - etwa den sorgsamen Umgang mit den Tieren oder den Verzicht auf bedenkliche Pflanzenschutz- oder Futtermittel - und unterliegt strengen Kontrollen. Österreichs Milchwirtschaft ist weltweit die einzige, die gänzlich auf die Verwendung von gentechnisch verändertem Futter verzichtet.