Güclü „pokert“ noch um einen Bundesliga-Vertrag

Der SV Stripfing will es in der neuen Saison anscheinend wissen! Die Niederösterreicher bedienen sich am Transfermarkt recht ordentlich. Nach Halil Erbay (Wiener Viktoria) soll jetzt auch Spielmacher Kürsat Güclü ins Marchfeld kommen. Güclü hat ja schon bei der Vienna und Mauerwerk mit Trainer Kleer zusammengearbeitet. Doch ganz so fix ist es für Güclü noch nicht: „Wenn es ein Klub aus der Regionalliga ist dann ist es definitiv Stripfing, aber ich warte noch auf ein Angebot aus der Bundesliga. Ich will es noch einmal oben versuchen“, so der 26-jährige Spielmacher.