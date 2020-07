Katastrophenfonds rechnet mit 600.000 Euro Schaden

50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 20 Minuten fielen im Gasteinertal in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag vom Himmel. 40 Liter waren es in Fusch an der Glocknerstraße. Das brachte Bäche zum Überlaufen und Hänge setzen sich in Bewegung.