Riesen-Kunstwerk für Grazer Uni-Bibliothek

Alte Technik neu interpretiert

Die Sgrafitto-Technik selbst wurde in der italienischen Renaissance perfektioniert. „Ich freue mich sehr, dass wir hier durch das Kunstprojekt Vergangenheit und Zukunft verbinden“, hob Vizerektorin Schaper-Rinkel hervor. Das auf architektonische Dimension vergrößerte, in den Putz eingekratzte Sgrafitto erzeugt durch die Perspektive eine starke räumliche Wirkung. Über eine dunkel eingefärbte Putzschicht wird eine hellere Deckschicht aufgetragen, in diese wird das Motiv eingekratzt und der dunklere Putz dadurch sichtbar.