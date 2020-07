18-jähriger Tiroler „hortete“ Cannabis in Wohnung

Im Zuge von polizeilichen Ermittlungen stießen die Beamten am Donnerstagnachmittag in der Wohnung des 18-jährigen Einheimischen auf das Cannabiskraut. „Zum Zeitpunkt der Amtshandlung befand sich ein weiterer 18-jähriger Österreicher dort. Dieser gab an, unmittelbar zuvor eine geringe Menge Cannabis vom Wohnungsinhaber gekauft zu haben“, heißt es im Bericht der Exekutive.