Radfahrer versucht, Brand zu löschen - verletzt

Alarm am Mittwochnachmittag: Ein Stadel in Oberhofen (Tirol) stand in Brand, ein vorbeikommender Radfahrer versuchte noch zu löschen, schaffte es aber nicht mehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Pfaffenhofen, Oberhofen, Polling und Flaurling rückten sofort aus und konnten die Flammen schließlich löschen. Nun wird ermittelt, was zu dem Brand führte.