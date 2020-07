Superstar Leroy Sané wechselt zu Bayern München!

Jetzt ist es wirklich endgültig so weit, die monatelange Hängepartie hat ein Ende gefunden: Deutschlands kommender Fußball-Superstar Leroy Sané wechselt zum FC Bayern München! Der 24-Jährige verlässt Englands entthronten Meister Manchester City nach rund vier Jahren bzw. 135 Pflichtspielen, in denen er 39 Tore schießen und 45 Assists leisten konnte. Seine Scorer-Qualitäten soll Sané nun in den kommenden fünf Saisonen (Vertrag bis 2025) für den deutschen Rekordmeister aus München unter Beweis stellen.