US-Priester verlost bei Sonntagsmesse Sturmgewehr

Das AR-15, eine Schnellfeuerwaffe, ist berüchtigt und wurde bereits bei mehreren Amokläufen in den Vereinigten Staaten als Tatwaffe eingesetzt. So richtete damit etwa im Februar 2018 ein 19-jähriger Ex-Schüler an der Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida ein Blutbad an, bei dem 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.