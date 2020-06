„Demonstranten nicht Terror-Unterstützer nennen“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die offiziellen Vertreter der Türkei ermahnt, Demonstranten in Zukunft nicht mehr als Unterstützer von Terrororganisationen zu bezeichnen. Konkret hatte er seine Worte am Montag an den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun gerichtet, der nach den Eskalationen bei Kurden-Kundgebungen in Wien zu einem Gespräch ins Außenministerium gebeten worden war. Solche Aussagen seien künftig zu unterlassen, so Schallenberg.