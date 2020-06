Forscher testen an Uni Graz Covid-19-Medikamente

Die Rede ist von antiviralen Medikamenten, wie sie etwa gegen HIV, MERS oder SARS entwickelt wurden. Sie hemmen Enzyme, die Viren zur Vermehrung benötigen, in ihrer Aktivität und verhindern das Eindringen von Viren in z.B. Lungenzellen. Damit können sie einerseits die Infektion von Zellen verhindern, und andererseits die Vermehrung von Viren in den infizierten Zellen unterdrücken. Beide Strategien sind wichtige Säulen für die Therapie von an Covid-19 Erkrankten.