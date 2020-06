Starker Abwind: Paragleiter abgestürzt

Ein 24-jähriger Einheimischer ist mit seinem Gleitschirm nahe des Mandlkogels im Gosaukamm in Salzburg abgestürzt. Er war mit einem Freund auf dem Gamsfeld in einer Seehöhe von ca. 2000 Metern gestartet. Beim Landeanflug im Bereich der Stuhlalm kam der 24-Jährige in einen starken Abwind und prallte mit der Hüfte gegen einen Stein, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.