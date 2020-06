Bolsonaro wehrt sich gegen Maskenpflicht

Obwohl die Infektionszahlen in Brasilien immer noch rasant ansteigen, wettert Präsident Jair Bolsonaro immer noch gegen die Maßnahmen. So hat er nun gegen die richterliche Anordnung Einspruch eingelegt, die zum Tragen einer Schutzmaske in der Hauptstadt Brasília verpflichtet. Alleine in den vergangenen 24 Stunden vermeldet das südamerikanische Land 46.860 neue Infektionen sowie 990 weitere Todesfälle.