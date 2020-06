Betrunkener Obdachloser schlug mit Krücke zu

Kurze Zeit später gelang es der Polizei den Flüchtigen festzunehmen. Er wurde in die Justizanstalt Puch Urstein überstellt. Der 57-Jährige erlitte eine Platzwunde am Kopfes und wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest ergab bei dem Angreifer einen Wert von 2,82 Promille und beim Verletzten einen Wert von 1,42 Promille. Die Männer stammten laut Polizei aus dem Obdachlosenmilieu.