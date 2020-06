Goalgetter Bozkurt immer noch heiß auf Tore

Der 35-jährige Torjäger, der bereits in der Saison 2012/2013 für die Neustädter aufgelaufen ist, hat noch lang nicht genug und möchte nun die neuformierte Truppe von Trainer Jürgen Burgemeister auf Kurs bringen. „Ich liebe es einfach Tore zu schießen und solange ich fit bin, werde ich das auch machen. Wenn Ronaldo das mit 35 Jahren in der Seria A noch hinbekommt, dann schaff ich das auch in der Ostliga“, so Bozkurt.



Kapitän Gradinger bleibt auch an Bord

Das hört Vorstand Rainer Spenger gerne. Denn nach dem Abgang von Stürmer Matus Paukner (Bruck/Leitha) war der Handlungsbedarf groß. „Osman hat zuletzt beim Ligakonkurrenten Neusiedl/See bewiesen, dass er noch weiß, wo das Tor steht“, so Spenger.

Eigentlich mehr als das! Denn die Trefferquote des Ex-Bundesliga-Profis spricht eigentlich für sich. In 57 Partien erzielte der Goalgetter 36 Treffer für die Burgenländer. In der letzten Saison lag er mit zwölf Treffern an der Spitze der Torjägerliste - ex aequo mit Ex-Neustadt-Kicker Matus Paukner. „Ich möchte mit meiner Erfahrung einfach helfen“, ergänzt Bozkurt.

Helfen möchte auch Kapitän Andreas Gradinger. Neustadts Abwehrchef hat um ein Jahr verlängert. „Das freut mich sehr. Wir werden eine gute Mischung aus gestandenen Spielern und Talenten finden“, so Coach Burgemeister. Ebenfalls wieder zurück in Neustadt ist Almir Mujkic.