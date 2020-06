Bayern setzt Preis für ÖFB-Star David Alaba fest

Alaba, der am Mittwoch seinen 28. Geburtstag feierte, hat in München einen Vertrag bis 2021. Cheftrainer Hansi Flick, Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer, alles große Namen bei Bayern München, die sich schon für den Verbleib des Österreichers in Bayern ausgesprochen hatten. Dennoch ziehen sich die Verhandlungen rund um einen neuen Kontrakt in die Länge.