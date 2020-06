Zwei Kanadier gegen die Huawei-Finanzchefin

Huawei-Finanzchefin droht Auslieferung in die USA

Die in Kanada festgehaltene Meng Wanzhou hatte zuvor im Rechtsstreit um ihre Auslieferung in die USA Ende Mai eine empfindliche Niederlage erlitten. Ihr Antrag auf eine Einstellung des Verfahrens wurde abgelehnt. Die US-Regierung wirft Wanzhou Bankbetrug im Zusammenhang mit der Umgehung der Sanktionen gegen den Iran vor. Wanzhou steht seit über einem Jahr in Kanada unter Hausarrest. Bei einer Verurteilung in den USA könnte ihr eine lange Haftstrafe drohen. Wanzhou und Huawei weisen die Anschuldigungen zurück.