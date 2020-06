Brand rückte Villa Ceconi wieder ins Rampenlicht

Laut Eva Hody vom Bundesdenkmalamt hat der Brand auch den geringsten Schaden am Objekt zu verschulden. Hier hätten sich Unbefugte schon des Öfteren Zutritt verschafft und Parties gefeiert. Hody fand bei der gestrigen Besichtigung Alkoholflaschen und Konfetti. Sie war entsetzt, welches Ausmaß der Vandalismus in der Villa angenommen hatte - unakzeptabel aus Sicht der Denkmalpflege. „Wir tun das Notwendigste. Große Investments in einer Phase zu tätigen, in der das Gesamtkonzept noch nicht steht, ist wirtschaftlich schwierig“, so Markus Eberharter von Mayweg Immobilien. Er versichert aber, dass er das denkmalgeschützte Ensemble erhalten will. „Es muss hald eine Form gefunden werden, die auch wirtschaftlich rentabel ist“, bemerkt Eberharter. Im Sommer soll es einen Architektenwettbewerb geben.