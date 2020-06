Eine Woche in Türkis: Streit und Nervenflattern

Eine Woche in Türkis. So will es der U-Ausschuss rund um Ibiza und die Folgen (Postenschacher und Gesetzeskauf im Kontext von Casinos/Novomatic, auch die Justiz ermittelt). Es ist wie vor einem Boxkampf. Die Nervosität wächst wie die Zahl an verbalen Tiefschlägen. Im Polit-Ring unterstellen NEOS und SPÖ ÖVP-Ausschuss-Leiter Wolfgang Sobotka Befangenheit (er habe Nähe zu Novomatic-Personen), im Gegenzug droht die ÖVP Stephanie Krisper (NEOS) mit dem Staatsanwalt. Und heute ist Bundeskanzler Sebastian Kurz im U-Ausschuss. Der Kanzler soll sich drei Stunden erklären. Was hat er von Deals gewusst?