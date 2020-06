ÖVP-Attacken für Meinl-Reisinger „neue Kategorie“

Der Streit zwischen ÖVP und NEOS ging just vor dem Erscheinen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem Untersuchungsausschuss in eine heiße Phase. Kurz soll vorrangig am Mittwoch Auskunft über mögliche Postenschacher im Glücksspielbereich geben. SPÖ und NEOS wollen laut „Kurier“ den Kanzler zur Offenbarung seines Terminkalenders verpflichten. Er soll sämtliche Einträge von Treffen mit Personen, die einen Konnex zum Untersuchungsgegenstand haben, offenlegen.