ÖFB-Stars netzen, Haaland-Doppelpack, Werder k.o.?

Erfolgserlebnisse für zwei ÖFB-Legionäre in der deutschen Bundesliga: Florian Kainz traf am Samstag (per Elfmeter) beim 1:1 seiner Kölner gegen Frankfurt ebenso wie Christoph Baumgartner für Hoffenheim beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Bayern München besiegte Freiburg mit 3:1, Dortmund siegt durch einen Doppelpack von - wem sonst? - Erling Haaland bei Leipzig mit 2:0 und Werder Bremen steht nach einer 1:3-Niederlage in Mainz knapp vor dem Abstieg. Augsburg hat den Klassenerhalt dagegen ebenso fixiert wie Mainz 05.