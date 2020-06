Kleintransporter mit massiven Mängeln

Bei einer Kontrolle der Autobahnpolizeiinspektion Anif gemeinsam mit Technikern der Kfz-Prüfstelle der Salzburger Landesregierung ist am Donnerstag in Kuchl ein Kleintransporter mit gravierenden Mängeln entdeckt und aus dem Verkehr gezogen worden. Insgesamt elf Beanstandungen am Fahrzeug gab es seitens der Experten. Bei neun Defekten bestand sogar Gefahr in Verzug, berichtete die Polizei.