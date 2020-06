Umstrittenes König-Abdullah-Zentrum verlässt Wien

Von Anfang an war das König-Abdullah-Zentrum in der Wiener Innenstadt höchst umstritten - des Öfteren wurde von Politikern eine Schließung gefordert. Nach fast einem Jahrzehnt entschloss sich die Einrichtung nun offenbar selbst zu einem Umzug. Das Zentrum soll nun in Genf seine Pforten wieder öffnen.