Abdullah-Zentrum: Fischer eröffnete Konferenz

Um das umstrittene König-Abdullah-Zentrum in Wien ist erneut eine Debatte entbrannt. Im Sommer sah es noch danach aus, dass das Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) geschlossen wird. Nun findet dort eine zweitägige Konferenz zum Thema Hassrede und Hetze statt. Alt-Bundespräsident Heinz Fischer betonte in seiner Eröffnungsrede am Mittwoch die Bedeutung der Worte bzw. der Sprache und zitierte aus dem Johannesevangelium: „Im Anfang war das Wort.“